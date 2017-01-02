تأجيل اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة 2 فبراير المقبل لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 119 متهمًا، فى قضيةـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح”، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 2 فبراير المقبل، لسماع الشهود.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.