أخبار عاجلة

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة 2 فبراير المقبل لسماع الشهود

Google+ Print
تأجيل اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة 2 فبراير المقبل لسماع الشهود تأجيل اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة 2 فبراير المقبل لسماع الشهود

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 119 متهمًا، فى قضيةـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح”، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 2 فبراير المقبل، لسماع الشهود.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا