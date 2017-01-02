«النمنم» يطالب بجائزة مصرية مطلقة على غرار «نوبل» و الملك فيصل

طالب وزير الثقافة حلمى النمنم، مجلس النواب، بدراسة إمكانية أن يكون هناك جائزة مصرية مطلقة، ولا تحمل أسم الدولة، ويتم منحها لأى جنسية وفق شروط معينة، وأن تحمل أسم جامعة أو مجلس أعلى، وألا تحمل اسم الدولة المصرية، على غرار جوائز الملك فيصل وجائزة نوبل.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل، و 65 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم “37″، لسنة 1958، بإشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والفنون.

فيما اقترحت النائبة رشا إسماعيل، أنه من الممكن الترويج للجوائز المصرية عالميًا، ومنحها لأجانب من أصول مصرية، واتفق معها النائب أسامة هيكل، كما أعلن النمنم موافقته على المقترح.