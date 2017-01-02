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البلتاجى: أرحب بالعودة لرئاسة الحكام.. ولجنة القيم أكبر "رد اعتبار"

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البلتاجى: أرحب بالعودة لرئاسة الحكام.. ولجنة القيم أكبر "رد اعتبار" البلتاجى: أرحب بالعودة لرئاسة الحكام.. ولجنة القيم أكبر "رد اعتبار"

>كتب حاتم رضا

قال رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام المستقيل، إن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، يتحدث معه وديا من أجل العودة لرئاسة لجنة الحكام والعدول عن الاستقالة، لافتا إلى أنه ينتظر قرار مجلس الجبلاية فى اجتماعه المقبل وفى حالة رفض استقالته سيعود لرئاسة اللجنة.

أضاف البلتاجى فى تصريحات خاصة، أن قرار الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى الاجتماع الأخير بإنشاء لجنة القيم يعتبر أكبر رد اعتبار للجنة الحكام والتحكيم المصرى بشكل عام، حتى يتسنى لاتحاد الكرة محاسبة كل من يتجاوز أو يتطاول على قضاة الملاعب، وبالتالى حمايتهم من الضغوط الواقعة عليهم من الأندية.

يذكر أن مجلس الجبلاية سيجتمع الأربعاء المقبل لمناقشة ملف التحكيم واستقالة رضا البلتاجى مؤخرا.


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