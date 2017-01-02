وزير الاتصالات: انتاج أول «موبايل» مصرى فى النصف الثانى من العام الجارى

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أول موبايل مصرى سيتم إطلاقه فى النصف الثانى من العام الجارى.

وأضاف القاضلا، فى لقاء صحفى بحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أن أى شركة تريد الحصول على الرخصة ابتداءً من الغد ستحصل عليها، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد موعد نهائى لهذه الرخص، ولكن قد تتغير الأمور مستقبلًا.

وأضاف القاضى، أن مجمع الخدمات التكنولوجية المتكاملة الذى تم افتتاحه اليوم، يضم مكتبا للبريد، وخدمات المواطن، ومركز للتدريب على التكنولوحى، وجزء خاص بالعلاج عن بعد، وريادة الأعمال والابتكار لأهالى المنطقة ومركز للمصرية للاتصالات، و خدمات الأحوال المدنية والتوثيق و الشهر العقارى لسكان ليس لديهم هذه الخدمات.

وأضاف الوزير، أننا ندرس الأراضي التى تسمح لأن يكون هناك منطقة تكنولوجية فى شرق بورسعيد، لافتا أن معايير واستراتيجية نشر المناطق التكنولوجية هو العدالة فى التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة و التركيز على الإبداع وريادة الأعمال وتصدير الخدمات بنظام التعهيد، مشددًا على أن هناك إرادة سياسية لاستكمال قواعد للبيانات كأساس دولة.

والجدير بالذكر أن، المشروع الذى تعده وزارة الاتصالات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، قائم على بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومى والأفراد بصورة متكاملة، ومساهمة هذا المشروع فى دعم واتخاذ القرار فى جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مدققة ترتبط بالرقم القومى للمواطن، ويساعد المشروع على وضع السياسات بناءً على تحليلات دقيقة للمعلومات، فضلًا عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات.