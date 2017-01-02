مقتل 182 من مسلحى «داعش» بالموصل

(أ.ش.أ)

لقي 182 من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي مصرعهم، اليوم، بنيران القوات المشتركة وبإسناد من طيران العراق والتحالف الدولي على محاور العمليات بالموصل ومحيطها.

وأكد قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق عبد الأمير يارالله، إن القوات العراقية في المحور الشمالي لتحرير الموصل مستمرة في عمليات تفتيش وتطهير المناطق المحررة، مشيرًا إلى أن قوات “مكافحة الإرهاب” استكملت تحرير حي “الكرامة الشمالي” بعد تحرير “الكرامة الجنوبي” وفرض سيطرة كاملة على الحيين وشرعت في عملية التطهير والتمشيط بالمحور الشرقي للعمليات.

وفي المحور الجنوبي للساحل الأيسر بالموصل، توغلت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة بالجيش في أحياء السلام وفلسطين والشيماء، وسيطرت على عدد من المباني، وتمكنت من تحرير حي الانتصار ورفع العلم العراقي فوقه.

وفي المحور الشرقي تمكنت قوات “مكافحة الإرهاب”، من تدمير سيارة مفخخة، وسيارتين تحملان إرهابيين وقتلت 9 مسلحين منهم، كما دمرت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة بالجيش سبع سيارات مفخخة، وقتلت 63 إرهابيًا، ودمير ورشة تفخيخ للسيارات، وأسقطت طائرئتين للتجسس مسيرتين من التنظيم.

وفي محور الجنوب الغربي، حاول مسلحو داعش الاقتراب من مواقع قوات الشرطة الاتحادية بمناطق عذبة، واللزاكة، وتمكنت القوات من صد الهجوم، وتدمير ثلاث سيارات مفخخة وجرافة وقتل 15 إرهابيًا.