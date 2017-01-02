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وزير العدل التونسى: 160 عائدا من بؤر النزاعات الإرهابية مسجونين حاليا

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وزير العدل التونسى: 160 عائدا من بؤر النزاعات الإرهابية مسجونين حاليا وزير العدل التونسى: 160 عائدا من بؤر النزاعات الإرهابية مسجونين حاليا

>تونس أ ش أ

 قال وزير العدل التونسى غازى الجريبى، اليوم الاثنين، إن 160 عنصرا من العائدين من بؤر التوتر والنزاعات والذين تتعلق بهم قضايا إرهابية يقبعون فى السجون التونسية حاليا بين محكوم عليهم وموقوفين وذلك من جملة 1647 موقوفا ومسجونا تتعلق بهم تهم ارهابية .

 

وأضاف الوزير - فى جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب - أن الاحصاءات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد وجود ثلاثة آلاف عنصر فى بؤر التوتر والنزاعات مشيرا إلى أن القضاء التونسى سيتكفل بكل من تتعلق به شبهات أو دلائل حول مشاركته فى عمل ارهابي.

 

وأوضح الجريبى أن تونس لديها منظومة قانونية تامة تمكنها من محاكمة كل من تعلقت به شبهة مشاركة فى عمل ارهابى مضيفا أن هذه الآليات القانونية تفى بالحاجة ولا تستدعى تنقيحا للدستور لضمان محاكمة العائدين.

 

وأشار الوزير إلى أنه يتم عزل القيادات الخطيرة لهؤلاء فى السجون ووضعهم فى غرف انفرادية أو فيها عدد ضئيل من المساجين بينما يتم توزيع باقى مرتكبى جرائم الارهاب على وحدات السجون موضحا أن نسبتهم لا تتجاوز 15 فى المئة من جملة السجناء.

 

واستبعد الوزير فكرة تجميع الارهابيين ومن تعلقت بهم شبهة مشاركة فى عمل ارهابى فى وحدات خاصة مؤكدا أن سلبيات هذا الاجراء تفوق ايجابياته مشيرا إلى أن التجميع ربما يؤدى إلى تكوين خلايا جديدة أكثر خطورة داخل السجون وخلق مشاكل كبيرة من اضرابات وتمرد، وبخصوص هذا الاقتراح قال الوزير إن تونس تفتقر الى سجون عالية التأمين وأن تجميع هذه الفئة من السجناء يتطلب سجونا متطورة كثيرا.


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