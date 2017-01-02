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3 من الشخصيات العامة تقدم استقالة مسببة من مجلس أمناء التعليم بدمياط

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3 من الشخصيات العامة تقدم استقالة مسببة من مجلس أمناء التعليم بدمياط 3 من الشخصيات العامة تقدم استقالة مسببة من مجلس أمناء التعليم بدمياط

الإثنين، 02 يناير 2017 06:29 م

>دمياط -عبده عبد البارى

تقدم ثلاثة من اعضاء مجلس الامناء والاباء والمعلمين بمحافظة دمياط والتى اختارهم الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط كممثلين عن الشخصيات العامة والمهتمة بالعملية التعليمية بإعتذار لمحافظ دمياط عن استمرارهم فى المجلس مع استعدادهم التام لدعم العملية التعليمية من اجل النهوض بها من خارج المجلس.

 

وتلقى محافظ دمياط مذكرة مقدمة من كل من الدكتور ممدوح صوفان رئيس جامعة دمياط الاسبق والمستشار طه الطحان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية بدمياط والمستشار وليد ندا نائب رئيس مجلس الدولة وحصل اليوم السابع على صورة ضوئية منها  تضمنت اعتذارا مسببا  جاء فيه أنهم تفاجئوا بعقد الاعضاء العشرة المنتخبين عن الادارات التعليمية بعقد اجتماعا قبل الاجتماع الاول للمجلس وأتفقوا على تسمية الرئيس ونائب رئيس المجلس.

 

وأكد المعتذرون أن هذا نوعا من التربيطات تؤثر سلبا على اداء المجلس وعلى العملية التعليمية.

 

ويدرس الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الاعتذار مع مسئولى التربية والتعليم بالمحافظة قبل اخطار وزارة التربية والتعليم للوصول للوضع القانونى الذى ينص على تعيين ثلاثة شخصيات اخرى او استكمال المجلس بتشكيله الحالى. 

 

 

 

 


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