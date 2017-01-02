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مصر تدين الهجوم الإنتحاري الإرهابي في بغداد

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مصر تدين الهجوم الإنتحاري الإرهابي في بغداد مصر تدين الهجوم الإنتحاري الإرهابي في بغداد

أرشيفية

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، بأشد العبارات الهجوم الانتحاري الإرهابي، الذي وقع اليوم، في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، وأسفر عن وفاة نحو 32 شخصًا وإصابة العشرات، معربًا عن تعازي جمهورية العربية، حكومة وشعبًا، للحكومة العراقية ولأسر الضحايا.

وأكد أبو زيد، على قوف مصر وتضامنها الكامل مع الجمهورية العراقية في مواجهة ظاهرة الإرهاب، التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وكذلك كافة ما تتخذه من إجراءات لمواجهة أعمال العنف والإرهاب.

وفي ذات السياق، جدد المتحدث الرسمي التأكيد على الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيضة، والعوامل المؤدية لها ووقف مصادر تمويلها.

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