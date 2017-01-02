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ارتفاع حصيلة الضحايا الفرنسيين بهجوم إسطنبول إلى 4 مصابين وقتيل

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ارتفاع حصيلة الضحايا الفرنسيين بهجوم إسطنبول إلى 4 مصابين وقتيل ارتفاع حصيلة الضحايا الفرنسيين بهجوم إسطنبول إلى 4 مصابين وقتيل

هجوم تركيا الأخير

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، ارتفاع حصيلة الضحايا الفرنسيين في الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي شهير بإسطنبول ليلة رأس السنة، حيث وصل إلى أربعة مصابين، بدلًا من ثلاثة، بالإضافة إلى مقتل رعية فرنسية تحمل أيضًا الجنسية التونسية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة رومان نادال، في بيان، إن أثنين من المصابين الفرنسيين ما زالا يتلقيان العلاج بأحد المستشفيات، مشيرًا إلى تقديم مركز الأزمات والدعم بالوزارة والقنصلية العامة بإسطنبول المساعدة اللازمة لهما ولذويهما.

وأكد نادال، أن فرنسا تجدد تضامنها الكامل مع السلطات والشعب التركي، والبلدان التي لديها ضحايا في هذا الهجوم الدامي.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي قد تبنى الهجوم، والذي أسفر عن سقوط 39 قتيلًا وإصابة العشرات.

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