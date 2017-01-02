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وزير العدل التونسى: اعتقال 160 عنصرا عائدا من بؤر التوتر

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وزير العدل التونسى: اعتقال 160 عنصرا عائدا من بؤر التوتر وزير العدل التونسى: اعتقال 160 عنصرا عائدا من بؤر التوتر

>كتبت آمال رسلان

أعلن وزير العدل التونسي، غازى الجريبى، اليوم الإثنين خلال جلسة إستماع صلب لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، عن إعتقال 160 عنصرا عائدا من بؤر التوتر.

 وأوضح الجريبى، أن الوضعية الحالية لعدد من المؤسسات السجنية في تونس تشهد جملة من الصعوبات على مستوى الإمكانات المادية والموارد البشرية، مؤكدا أن السجون التى تم حرقها وهدمها خلال الثورة هي من تسببت في الإكتظاظ الذي تشهده السجون والذى تترواح نسبته بين 0 بالمائة و117%.

 وفي ذات السياق، قال الوزير إن قضايا المخدرات تتصدر ترتيب عدد المساجين بـ 6662 منهم 2680 موقوف والبقية محكومين وتليها جرائم السرقات بـ 5850 سجين فيما تحل الجرائم الارهابية في المرتبة الخامسة ب 1674 سجينا،  وأَضاف فى مداخلته، أن وزارة العدل تنتظرإعادة تهيئة السجون وبناء وحدات سجون جديدة، قائلا: "معالجة المؤسسة السجنية يتطلب مراجعة المنظومة الجزائية ككل"، حسب قوله. 

يشارإلى أن جلسة الإستماع عقدت حول المنظومة السجنية بتونس وحول سياسات وزارة العدل التونسية فى التعاطي مع الجرائم الإرهابية والجرائم العامة.

 


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