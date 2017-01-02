مصرع 182 من مسلحى داعش بنيران القوات العراقية وبإسناد طيران التحالف الدولى

بغداد أ ش أ

لقى 182 من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى مصرعهم، اليوم الاثنين، بنيران القوات المشتركة وبإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى على محاور العمليات بالموصل ومحيطها.

وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يارالله، فى الإيجاز الصحفى اليوم الاثنين، إن القوات العراقية فى المحور الشمالى لتحرير الموصل مستمرة فى عمليات تفتيش وتطهير المناطق المحررة.

وأشار إلى أن قوات "مكافحة الإرهاب" استكملت تحرير حى "الكرامة الشمالي" بعد تحرير "الكرامة الجنوبي" وفرض سيطرة كاملة على الحيين وشرعت فى عملية التطهير والتمشيط بالمحور الشرقى للعمليات.

وفى المحور الجنوبى للساحل الايسر بالموصل توغلت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة بالجيش فى أحياء السلام وفلسطين والشيماء وسيطرت على عدد من المباني، وتمكنت من تحرير حى الانتصار ورفع العلم العراقى فوقه.

ولفت يارالله إلى أن الإرهابين حاولوا الهجوم على القوات العراقية بالمحور الشمالى لعرقلة تقدمها، ودمرت القوات مفرزة "هاون" وسيطرت على سيارة مسلحة برشاش أحادى وقتلت 10 إرهابيين بينهم قناصان اثنان.

وفى المحور الشرقى تمكنت قوات "مكافحة الإرهاب" من تدمير سيارة مفخخة وسيارتين تحملان إرهابيين وقتلت 9 مسلحين منهم.. كما دمرت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة بالجيش سبع سيارات مفخخة وقتلت 63 إرهابيا ودمير ورشة تفخيخ للسيارات وأسقطت طائرئتين للتجسس مسيرتين من التنظيم.