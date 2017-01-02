إيفاد 23 عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف للإشراف على رسائل علمية بـ أروبا‎

مراسل «ONA»

أعلن الدكتورأمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن إيفاد “23″ عضو هيئة تدريس بالجامعة في بعثات للإشراف على رسائل علمية بـ 7 دول أجنبية هم ” كندا وأسبانيا وهولندا واليابان وألمانيا وإنجلترا وأمريكا ” وذلك خلال العام الجامعي 2015/2016.

وأكد رئيس جامعة بني سويف علي أهمية رفع كفاءة نظام التعليم الجامعي في مصر من خلال إعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس والمساهمة في دعمهم وتطوير قدراتهم التي لا تعود بالفائدة على العملية التعليمية فحسب بل يمتد أثره على المجتمع ككل، لافتا أن مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في الإشراف علي إعداد الرسائل العلمية وإجراء البحوث وإنشاء علاقات مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأجنبية والمشاركة على الرسائل العلمية في الإشراف يعد هام جداً و بالغ الأثر في تبادل الخبرات العلمية بين الطرفين.

و أضاف، أن أعضاء هيئة التدريس الذين تم إيفادهم ببعثات الإشراف بالجامعة من كليات الطب البيطري والتجارة والتعليم الصناعي والآداب والعلوم والطب البشري والصيدلة والعلاج الطبيعي.