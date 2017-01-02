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ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات داخل سجن برازيلى لـ 60 قتيلًا

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ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات داخل سجن برازيلى لـ 60 قتيلًا ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات داخل سجن برازيلى لـ 60 قتيلًا

الشرطة البرازيلية

ارتفع عدد قتلى الاشتباكات داخل سجن برازيل لـ 60 قتيلًا، اليوم، فى ولاية الأمازون البرازيلية، حيث اندلعت أثر مواجهات بين عصابات متنافسة، وفق ما أعلن مسئول.

وكان مسئولون أعلنوا فى وقت سابق، أن عدد القتلى وصل لـ 50 قتيلاً فى الاشتباكات داخل السجن، وأفاد رئيس إدارة سجون الولاية بيدرو فلورنسيو، بأن أعمال الشغب جرت مساء الأحد، فى سجن فى ماناوس عاصمة الولاية، وأسفرت “عن 60 قتيلًا حتى الآن”.

وأشار تقرير لوزارة العدل البرازيلية، عن وجود حوالى 622 ألف نزيل أواخر 2014 فى سجون البلاد، غالبيهم من الذكور السود، وهذا يجعل البرازيل الرابعة من حيث عدد المساجين فى العالم بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، بحسب التقرير.

و الجدير بالذكر، أنه فى 18 أكتوبر الماضى، اندلعت أعمال شغب دامية فى ثلاثة سجون مختلفة، نسبت إلى عراك بين أعضاء العصابتين الأكبر فى البلد، تخللها احتجاز رهائن من الزائرين وقطع رؤوس خصوم وإحراق آخرين أحياء، بحسب السلطات.

 

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