«النواب» يوافق على اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون يورو بين مصر وإسبانيا

وافق البرلمان على الإتفاقية رقم 527 لسنة 2016، والخاصة بشأن الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21 يونية 2016، بين حكومتى مصر ومملكة إسبانيا، بتعديل مذكرة التقاهم الموقعة فى 5 فبراير عام 2008 بشأن التعاون المالى.

وتنص الاتفاقية على تمويل مشروعات تنموية من خلال قروض ميسرة بمبلغ وقدرة 250 مليون يورو، والتى انتهت صلاحيتها فى ديسمبر 2012، وبتاريخ 23 إبريل 2013، تم توقيع خطاب متبادل بين الحكومتين، وذلك لتمديد العمل بمذكرة التفاهم المذكورة حتى 31 ديسمبر 2015 ، بالاضافة إلى إجراء بعض التعديلات.

واقترحت الحكومة الإسبانية، بخطابها بتاريخ 19 نوفمبر 2015، مد تاريخ صلاحية مذكرة التفاهم حتى 31 ديمسبر 2018، بنفس الشروط المالية المذكورة بالخطابات المتبادلة الموقعة من قبل، بتاريخ 23 إبريل 2013، وبتاريخ 21 يونيو 2016، وتم توقيع الخطابات المتبالدلة لمد العمل بمذكرة التفاهم، وزيادة المبلغ من 175.8 مليون يورو، ليصبح 300 مليون يورو بناء على رغبة الجانب الأسبانى، وبنفس الشروط المالية المذكورة بالخطابات المتبادلة السابقة والموقعة فى 23 ديسمبر 2013.

والجدير بالذكر، أن البرلمان ناقش فى جلسته العامة، اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة فى العديد مجالات الحياة، وأخذ التصويت النهائى حول مشروعى قانونى سلامة الغذاء والتأمين الصحى على الطلاب.