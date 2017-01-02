وزير التعليم لـ"اليوم السابع": الثانوية العامة هذا العام بدون غش

كتب ـ محمد محسوب

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أن خطة الوزارة فى تنفيذ امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى لن تزعج أولياء الأمور، متعهدا باختفاء ظاهرة الغش الجماعى.

وقال الوزير، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام لن تشهد أى عمليات غش، وأضاف :" لن يكون هناك غش ونعمل على توفير تكافؤ الفرص، وأقول للطلاب اطمئنوا هذه السنة ستكون أفضل من سابقتها".

وأوضح الشربينى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "نبحث فى شئون الثانوية العامة بحيث نضمن أن تكون عملية الامتحانات منضبطة، وأن نوفر مناخا مناسبا لطلابنا يحقق العدالة بينهم ويحافظ على حق كل طالب ".

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بعرض نماذج من امتحانات الثانوية العامة على موقعها بشكل دورى بدءا من الأسبوع المقبل فى كل المواد، بمعدل نموذج لكل شهر، بحيث يدخل الطالب الامتحان ولا يكون هناك جديد بالنسبة له ويكون الامتحان مألوف وبدون مفاجآت لكى يستطيع التركيز فى الإجابة"

وقال إن الفترة الأخيرة شهدت لقاءات واجتماعات موسعة على مستوى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وأيضا لجان على مستوي الوزارة، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالامتحانات وعلى رأسها الثانوية العامة، مؤكدا ان الوزارة استعدت لها جيدا.

وأكد الشربينى، أن امتحانات الثانوية هذا العام ستضم ورقة الأسئلة ودفتر الإجابة فى كراسة واحدة، متابعا،:" الأسئلة ستوزع بحيث تغطى المنهج بالكامل كما تغطي القدرات العقلية لكافة الطلاب بدءا من المستوي الضعيف والمتوسط وفوق المتوسط والعالى".

بينما وجه الوزير رسالة لأولياء الأمور، قائلا:"هذه السنة ستكون مختلفة عن أى سنة ولن يكون فيها ما يرهب الطلبة".