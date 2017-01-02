أخبار عاجلة

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحكومة تعقد اجتماعا غدا لمتابعة تقنين أوضاع شركتى "أوبر "و"كريم "

Google+ Print
الحكومة تعقد اجتماعا غدا لمتابعة تقنين أوضاع شركتى "أوبر "و"كريم " الحكومة تعقد اجتماعا غدا لمتابعة تقنين أوضاع شركتى "أوبر "و"كريم "

>كتبت هند مختار

قالت مصادر حكومية مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس  الوزراء، وجه بعقد اجتماع غدا الثلاثاء للجنة المسئولة عن تقنين أوضاع عمل كلا من شركتى"أوبر" و"كريم".

 

وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستناقش جهود ومشروع قانونها بتقنين أوضاع أوبر وكريم 

 

جدير بالذكر، أن شركتى أوبر وكريم، قد رفضتا مسبقا خلال اجتماعهما بلجنة الاتصالات بمجلس النواب، مشروع القانون الذى تعده الحكومة لتقنين وضعهما، حيث أكد ممثلو الشركتين أن مشروع القانون يضع عوائق أمام عمل السائقين نتيجة اشتراط وجود تراخيص مسبقة، فضلا عن تقليل عدد السيارات التى تعمل لدى الشركتين.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس