الحكومة تعقد اجتماعا غدا لمتابعة تقنين أوضاع شركتى "أوبر "و"كريم "

كتبت هند مختار

قالت مصادر حكومية مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه بعقد اجتماع غدا الثلاثاء للجنة المسئولة عن تقنين أوضاع عمل كلا من شركتى"أوبر" و"كريم".

وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستناقش جهود الحكومة ومشروع قانونها بتقنين أوضاع أوبر وكريم

جدير بالذكر، أن شركتى أوبر وكريم، قد رفضتا مسبقا خلال اجتماعهما بلجنة الاتصالات بمجلس النواب، مشروع القانون الذى تعده الحكومة لتقنين وضعهما، حيث أكد ممثلو الشركتين أن مشروع القانون يضع عوائق أمام عمل السائقين نتيجة اشتراط وجود تراخيص مسبقة، فضلا عن تقليل عدد السيارات التى تعمل لدى الشركتين.