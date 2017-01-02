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موسى الكونى: المجلس الرئاسى الليبى مسؤول عن إهدار المال العام والتهريب

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موسى الكونى: المجلس الرئاسى الليبى مسؤول عن إهدار المال العام والتهريب موسى الكونى: المجلس الرئاسى الليبى مسؤول عن إهدار المال العام والتهريب

>كتب - أحمد جمعة

قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى موسى الكونى، إن أعضاء المجلس مسؤولون عن كل ما حدث بالعام الماضى من مآس وقتل واغتصاب.

وأكد الكونى فى مؤتمر صحفى، منذ قليل، أن المجلس الرئاسى الليبى مسؤول عن إهدار المال العام والتهريب.

فيما أكد المكتب الإعلامى للمجلس الرئاسى الليبى فى بيان صحفى مقتضب، منذ قليل، أن المجلس الرئاسى لا يزال منعقدا ومستمرا فى عمله، موضحا أنه سيبحث مع موسى الكونى مسألة استقالته.

وتقدم نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية موسى الكونى باستقالته من منصبه فى مؤتمر صحفى منذ قليل.

وتأتى استقالة الكونى بعد يوم واحد من قرارات اتخذها عضو المجلس الرئاسى الليبى فتحى المجبرى بشكل منفرد دون التشاور مع باقى أعضاء المجلس الرئاسى.


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