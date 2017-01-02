رئيس الوزراء التركى يزور العراق هذا الأسبوع لبحث الحرب على "الإرهاب"

(رويترز)

قال متحدث باسم الحكومة التركية اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء بن على يلدريم سيزور العراق هذا الأسبوع لبحث الحرب على "الإرهاب" ومستقبل العراق.

وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى "سيتوجه رئيس الوزراء إلى العراق يوم الخميس لبدء عهد جديد مع الحكومة العراقية المركزية."

وأضاف قورتولموش "نقترب من رؤية جديدة للسلام فى العراق."، مشيرا إلى أنه سيزور بغداد وأربيل.

وشهدت العلاقات بين تركيا السنية والحكومة المركزية فى العراق التى يهيمن عليها الشيعة توترا فى الماضى خاصة بسبب وجود قوات تركية فى معسكر بعشيقة شمالى الموصل.