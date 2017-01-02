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وكيل تعليم دمياط يعقد اجتماعا مع موجهى العموم استعدادا لامتحانات الترم

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وكيل تعليم دمياط يعقد اجتماعا مع موجهى العموم استعدادا لامتحانات الترم وكيل تعليم دمياط يعقد اجتماعا مع موجهى العموم استعدادا لامتحانات الترم

>دمياط-معتز الشربينى

عقد اليوم عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اجتماعا مع الموجهين العموم وتناول الاجتماع التأكيد على تنفيذ الكتاب الدورى 17 والقرار الوزارى 202 والكتاب الدورى 39/2015 الخاص بالعجز والزيادة، وقال خليفة: إنه تم تنفيذ حصر الزيادات فى أغلب الإدارات وعودة المعلمين إلى مدارسهم. وجارى العمل الآن فى باقى الإدارات وحاليا يجرى حصر العاملين بديوان المديرية مع الرفق بمن يلغى ندبه ورجوعه لأقرب مدرسة من الإدارة أو المديرية.

وأضاف خليفة أن سد العجز لا يرتبط بمرحلة دون الأخرى، مشيرا أنه لا يوجد مسمى وكيل نشاط أو معلم خبير نشاط ويعودوا إلى عملهم داخل المدارس لسد عجز المواد.

كما وجه خليفة لجميع موجهى المواد مراعاة مستوى الأسئلة للطالب المتوسط فى وضع الأسئلة، واحترام النشرات وتنفيذها. وفى حاله سد العجز بالأقسام داخل الإدارات يكون من اللغة الإنجليزية والفرنسية فقط لوجود زيادات بها، وعودة جميع معلمى التربية الرياضيه ذكور أو إناث الى المدارس مهما كانت مواقعهم.


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