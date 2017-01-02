أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد يستقبل وفداً من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

Google+ Print
محمد بن زايد يستقبل وفداً من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني محمد بن زايد يستقبل وفداً من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس سموه بقصر البحر وفدا من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

وأكد سموه - خلال حديثه مع الوفد بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وسعادة فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني - على أهمية وضع تصور شامل ومتكامل للخطط والبرامج العمرانية للمدن بما يتوافق مع التنمية والتطور والازدهار الذي تعيشه الإمارات وبما يلبي الحاجات المستقبلية للأجيال القادمة ويراعي كافة جوانب الاستدامة ويعزز الموروث الثقافي والعمراني للدولة ويحافظ عليها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان للمجلس مسؤولية مهمة في وضع التصور الملائم والمناسب لكافة خطط التطوير في إمارة أبوظبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية المعنية بتخطيط مستقبل المدن مع الأخذ بالاعتبار الجوانب البيئية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

وأعرب سموه عن ثقته بالكوادر الوطنية المؤهلة في المجلس وقدرتها على التميز والابداع وخاصة فيما يتعلق برؤيتهم المستقبلية للتطوير العمراني للمدن والمناطق المختلفة.

من جانبهم أعرب الوفد عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤكدين استعدادهم لبذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الأفكار والخطط التي تخدم الوطن وتلبي حاجاته في الحاضر والمستقبل لتعزيز مسيرة الخير والنماء التي تشهدها الإمارات على كافة الصعد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية