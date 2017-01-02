وصفات شعبية بعد الولادة

لا تؤخذ الوصفات الشعبية إلى بعد سؤال الطبيب، ولا بد من السؤال عن الجرعة المناسبة، ينصحك الدكتور عبد الحميد السبيلى، استشاري أمراض النساء والتوليد، بهذه الأعشاب بعد الولادة:

* لشراء اللهوم (سفوف) وهي مقوٍ عام للنفساء، يشد الظهر، مدر للحليب، يؤخذ في الـ20 يوماً الأولى من أيام النفاس، أو الأيام الثلاث الأولى من الدورة، أو في العشرين يوماً الأخيرة من النفاس واليوم الرابع للدورة، وحتى نهايتها.

* شاي أعشاب، وهو منظف فعال للرحم، يشد الأربطة الداخلية للرحم إضافة للبطانة، يشد عضلات المهبل، كما أنه فعّال لتفادي اندلاق البطن من بعد الولادة، وهو مفعول مضاعف لتنظيف الرحم.

* البخور.. «الكبو»، وهو يستخدم في عشرة الأيام الأخيرة قبل النوم، ومن فوائده أنه يقوم بتدفئة الرحم لطرد الهواء الذي دخل خلال الولادة، كما أنه مفيد لتمييع الدم، وبالتالي يسهل خروجه دون مغص.