«رئيس جامعة بني سويف» يشيد بدور مؤسسة مصر الخير في رعاية الطلبة غير القادرين‎

مراسل «ONA»

أشاد الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، خلال رئاسته لمجلس الجامعة رقم “141″ المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2016 بالتفعيل الجاد لبروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير في مشروع مساعدة الطلاب المغتربين على سداد مصروفات الدراسة من طلاب الجامعة الغير قادرين ممن ينطبق عليهم معايير أبن السبيل.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن الهدف من البروتوكول هو توجه الجامعة بتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف المساهمة الفعالة لخدمة المجتمع وتقدمه والعمل على الارتقاء والنهوض به وخدمة وتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة مصر الخير في مساعدة الطلاب يساهم بشكل كبير في حرص الطلاب على استكمال دراستهم ومواصلاتهم لمشوار التحصيل العلمي لخدمة أنفسهم وبلدهم، مع التواصل والتعاون بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير، لافتا أن جهود مؤسسة مصر الخير كلها تحتذي بتقدير من الجميع خاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي وخدمة المجتمع.