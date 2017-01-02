تجديد حبس 6 أشخاص لإنشاء منظمات حقوقية وهمية هدفها نشر أخبار كاذبة 15يومًا

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تجديد حبس 6 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء منظمات حقوقية وهمية ومواقع إلكترونية وإخبارية على الإنترنت، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك وتويتر”، هدفها الترويج وبث إشاعات كاذبة لهدم الاقتصاد وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

وكشفت تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة، أنه ببداية عام 2016 استيقن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، بأن المسيرات التى يقومون بها غير مجدية لتحقيق رغباتهم، فاستبدلوا ذلك بنشاط جديد يتكون من محورين هما ” محور الإعلام الداخلى”، “والإعلام الخارجى”، وذلك بإنشاء منظمات حقوقية وهمية ومواقع إخبارية على شبكة الإنترنت والفيس بوك، والتى تبدو فى الظاهر غير تابعة لتنظيم الجماعة الإرهابية.

وأضافت التحريات بان تلك المواقع والمراكز الحقوقية هدفها بث إشاعات لهدم الإقتصاد وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة، عن طريق تصريحات كاذبة لمسئولين فى الدولة والترويج لملف الاختفاء القسرى.

وحددت التحريات مركز حقوقى يدعى ” التنثيقية المصرية للحقوق والحريات” وموقع إلكترونى تابع له، يمارس تنظيم الإخوان الإرهابى نشاطهم من خلاله، وذلك يتمثل فى محور الإعلام الداخلى.

واعترف 3 متهمون أمام أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار بكر أحمد بكر رئيس النيابة، بصحة ما ورد فى تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة، فيما أنكر 5 متهمين التهم المنسوبة إليهم، ولكنه تم ضبط أوراق تنظيمية داخل مساكنهم بها تكليفات من قيادات الجماعة بتنفيذ مخططهم السلبى ضد مؤسسات وقيادات الدولة.

وكشفت التحقيقات، أن بعض المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ولكنهم يتقاضوا أجرًا شهريًا ثابتًا مقابل الترويج لتلك الإشاعات الكاذبة.

وكانت نيابة امن الدولة العليا أصدرت قرارا بضبط واحضار65 شخصا لاتهامهم فى تلك الواقعة.