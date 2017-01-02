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مدير أمن البحيرة يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد "مطاردة التشكيل العصابى"

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مدير أمن البحيرة يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد "مطاردة التشكيل العصابى" مدير أمن البحيرة يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد "مطاردة التشكيل العصابى"

وتقدم الجنازة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة، مدير ادارة البحث الجنائى، اللواء محمد القاضى، مدير إدارة المرور، والعميد حازم حسن رئيس المباحث، والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، والعقيد عمرو الطويل، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، و المقدم أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور، ورؤساء فروع البحث الجنائى بالمديرية.

 

كان اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة بدر من "شريف ج م" 35 سنة مزارع ومقيم قرية الشروق بالنجاح بدائرة المركز، باكتشافه كسر باب حظيرة المواشى الملحقة بمسكنه وسرقة رأس ماشية. 

 

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة هم كل من: "محمد ن ع " عاطل و" محمد ع ا " عاطل و" خليفة ع خ " و" ناصر ع و" بلال ا ع ا " 34 سنة عاطل، و" عبد الله م م" 20 سنة عاطل ومقيم بمركز شرطة الدلنجات و" إسلام ا ا" 36 سنة عاطل و" كرم ع ا " 38 سنة سائق، حيث كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المواشى. 

 

عقب استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين من الأول حتى السابع، وبحوزة الأول بندقية خرطوش متعددة الطلقات تركى الصنع عيار 12، 5 طلقات من ذات العيار وبحوزة السادس فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، 2 طلقة لذات العيار وبحوزة السابع السيارة ملاكى المستخدمة فى وقائعهم.

 

بمواجهته المتهمين المضبوطين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثامن "هارب" القائم بالتصرف فى رأس الماشية المستولى عليها وأنهم كانوا بطريقهم لمقابلته مساءًا بناحية السوق التجارى دائرة المركز لتقسيم متحصلات جريمتهم، وأضافوا بحيازتهم للأسلحة النارية لتسهيل إرتكاب وقائعهم.

 

تم إعداد عدة أكمنة بالمنطقة المشار إليها، وحال ضبط المتهم الهارب أثناء قيادته سيارة نقل ماركة جامبو وقام بالفرار بالسيارة وإصطدامه بكلا من (النقيب محمد ع ع 28 سنة سنة معاون مباحث المركز مصاب كسر مضاعف بالقدمين، وتحويله لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وأمين شرطة سرى جميل أحمد جميل الحريف 38 سنة من قوة وحدة مباحث المركز مصاب كسر مضاعف بالقدم اليسري وإشتباه كسر بالحوض وإشتباه نزيف داخلي وتحويله لمستشفى الشرطة بالعجوزة وتوفى قبل وصوله)، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365