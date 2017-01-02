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استقبال 9 سفن للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

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استقبال 9 سفن للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط استقبال 9 سفن للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط

 

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن، منها 5 حاويات، و4 بضائع عامة، فيما غادرته 4 سفن حاويات، و3 بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن هيئة موانئ دمياط، اليوم، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة، بالإضافة إلى 33 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء، في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت البيان، إلى أن رصيد القمح وصل في مخازن القطاع الخاص 83 ألفًا و309 طن، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 91 ألفًا و233 طنًا من القمح.

وشملت حركة الصادر من الميناء 35 ألفًا و300 طن يوريا، و2020 طن حديد، و3100 طن سماد سائل.

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