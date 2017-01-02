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«الإسكان»: تنفيذ 6192 وحدة إسكان اجتماعى بالإسكندرية

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«الإسكان»: تنفيذ 6192 وحدة إسكان اجتماعى بالإسكندرية «الإسكان»: تنفيذ 6192 وحدة إسكان اجتماعى بالإسكندرية

وزير الإسكان

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 6192 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، وجارى تنفيذ 7200 وحدة أخرى.

وأكد المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بشارع الثلاثيني، ويخدم 300 ألف نسمة بمناطق “المعمورة، المندرة، العصافرة”، بتكلفة 84.5 مليون جنيه.

وأشار، إلى أن المشروع دخل الخدمة نهاية سبتمبر 2016، وتم الانتهاء أيضًا من تنفيذ مشروع صرف صحي منطقة كنج مريوط “ء، وأ”، بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأوضح، أنه جاري تشغيل مشروع إنشاء خزانين أرضيين سعة 12000م3، وخزان علوى سعة 2000م3، وخطوط مياه ناقلة بالحى السادس ببرج العرب، بعدما تم الربط على الشبكة العامة للمدينة، بتكلفة 142 مليون جنيه، كما تم دخول مشروع صرف صحي طريق الملاحة والمناطق المحيطة بمستشفى المعمورة للطب النفسي، للخدمة بطاقة مرحلية 12،5 ألف م/3 يوم، فى نهاية إبريل 2015، ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 50 %، بتكلفة 205 ملايين جنيه.

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