لصوص يسطون على سيارة نقل لسرقة مصنع ملابس بإمبابة

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة مصنع ملابس بإمبابة، وكشفت التحريات أن الجناة سرقوا سيارة نقل واستخدموها فى سرقة بضائع من المصنع، وفاوضوا مالك السيارة على إعادتها مقابل الحصول على فدية.. تلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد بتعرض مصنع ملابس للسرقة على يد مجهولين.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استخدموا سيارة نقل سرقوها من الشارع فى نقل البضائع المسروقة من المصنع، ثم فاوضوا مالك السيارة على إعادتها مقابل الحصول على فدية، وتم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمصنع التى رصدت المتهمين أثناء ارتكابهم السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.