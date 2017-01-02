الإعدام لميكانيكى لقتله زوجة ابن خالته لسرقة حليها بأوسيم

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، الميكانيكى المتهم بقتل زوجة ابن خالته بأوسيم، لسرقة حليها، بالإعدام شنقا، بعد إحالة أوراقه للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

نسبت النيابة العامة فى القضية رقم 13886 لسنة 2016 جنايات أوسيم، للمتهم يوسف طارق محمد السيد وشهرته "يوسف عفشة"، محبوس، 27 عامًا، ميكانيكى، مقيم بالمنصورية بمركز منشأة القناطر قتل زوجة ابن خالته "ورد شاه حسن فوزى” عمدا بدافع سرقة مجوهراتها، إذ برقت عيناه لما أبصر تزينها فامتلأ طمعا وغلا وبيت النية وانفرد بها بمسكنها وما أن تمكن منها حتى بالتعدى عليها وقتلها.

كشفت تحقيقات نيابة أوسيم قيام المتهم بلكم المجنى عليها فسقطت أرضا وخنقها بالإيشارب الخاص بها ثم غمرها بالمياه داخل بانيو الحمام فأنهى حياتها.

وقالت منار س – جارتها - إن نجل القتيلة بعد أن عاد من حضانته عصر يوم الواقعة طرق باب مسكنها وسألها عن والدتها وإنها لم تأت لاصطحابه كعادته فأصابها قلقا فقصدت منزل القتيلة فوجدتها جثة بالحمام وقد غمرتها مياه البانيو.