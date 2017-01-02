«الأهلي» يدعو لجمعية عمومية عادية 23 مارس المقبل

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر اجتماعه، يوم 11 يناير المقبل، لمناقشة العديد من الأمور الهامة بالنادي.

وذكر مجلس إدارة النادي، فى بيان له، اليوم، أنه سيتم مناقشة العديد من الأمور الإنشائية في فروع النادي الثلاثة، خاصة مجمع حمام سباحة في فرع النادي بالشيخ زايد، لخدمة الأعضاء هناك، بالإضافة إلي مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالنشاط الرياضي.

ومن جهة أخرى، حدد مجلس إدارة النادي الأهلي، يومي 23 و24 مارس القادم، لعقد أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي، حيث ستناقش الجمعية العمومية للنادي، العديد من الأمور الهامة، في مقدمتها التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2016/12/31، وبرنامج النشاط وخطة العمل لعام 2017، بالإضافة لاعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، ومشروع الموازنة لعام 2017.