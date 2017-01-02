السيسي يجتمع مع وزيرة التعاون الدولى لبحث تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الإصلاح الاقتصادى وخاصة فيما يتعلق بالتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.

وعرضت وزيرة التعاون الدولى فى هذا الشأن خطة الوزارة لعام 2017، والتى تركز على الحصول على منح لتمويل مشروعات تنموية جديدة فى قطاعات مختلفة تمس حياة المواطن المصرى وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وذلك فى مجالات الكهرباء والطاقة، والإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، والنقل وشبكات الطرق، والإسكان الاجتماعى والمرافق، والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهنى، وتمكين الشباب من خلال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة.

وأضافت الوزيرة أنه جارى كذلك التفاوض مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبى لدعم الموازنة، وبنك التنمية الأفريقى لتطوير العشوائيات، فضلاً عن الاتصالات الجارية بالدول المانحة مثل الصين لتمويل إنشاء المعهد الفنى الصينى ومركز للتدريب المهنى بالسويس، وكوريا الجنوبية لإنشاء جامعة مصرية كورية فى بنى سويف، واليابان لتطوير التعليم، بالإضافة إلى العديد من مؤسسات التمويل والدول الأخرى.