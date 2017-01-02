تجديد حبس 17متهمًا بـ«الأعضاء البشرية» 15يومًا

قررت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البراسى المحامى العام للنيابة، تجديد حبس 17 متهمًا، على ذمة التحقيقات التى تجريها في قضية الإتجار بأعضاء بشرية، 15يومًا.

وكان قد أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس 25 متهمًا، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، وذلك لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، حيث كانوا يدخلون المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، وإعطائهم مبالغ مالية زهيدة، في حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء البشرية.

وقال مصدر قضائي، إنه لا يزال هناك 3 متهمين آخرين بخلاف من تم حبسهم احتياطيًا، ويرقدون حاليًا بأحد المستشفيات، ولم يصدر قرار حتى الآن بشأنهم، أحدهم سعودي الجنسية ومتهمين إثنين يحملان الجنسية اليمنية.

وأسندت النيابة إلى المتهم عددًا من الاتهامات، من بينها الاستيلاء على المال العام وذلك لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة، لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون، وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين.

وقامت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والأحراز، والتي ضمت بعض المبالغ المالية والتي بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى والجاري حصرها، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة.

واعترف عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون، كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتهمين الثلاثة الآخرين، وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم في الوقت الراهن من عدمه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للإتجار فى الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في الأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية زهيدة فى حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.