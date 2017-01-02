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عرض مسلسلات «اختيار إجباري» و«الأب الروحي» و«جراند أوتيل» على dmc

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عرض مسلسلات «اختيار إجباري» و«الأب الروحي» و«جراند أوتيل» على dmc عرض مسلسلات «اختيار إجباري» و«الأب الروحي» و«جراند أوتيل» على dmc

لوجو القناة

كتبت – إنجي لطفي

وضعت قناة العامة في خريطتها، ثلاث مسلسلات عرض أول حصري، والمقرر بثها خلال شهر يناير الجاري، وتشتمل القناة على مسلسل ” الأب الروحي” و” ختيار إجباري” و”جراند أوتيل”.

ويعد مسلسل”الأب الروحي” من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتير ميمي، ومن بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وأحمد عبد العزيز، وأحمد فلوكس، ومحمود الجندى، وإيهاب فهمى، وأحمد راتب، ومى سليم وسناء شافع، وميريهان حسين، وهو من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أما مسلسل “اختيار إجبارى” إخراج التونسى مجدى السمرى، وتأليف حازم متولى، ويشارك فى بطولته خالد سليم، ومى سليم، وكريم فهمى، وأحمد فهمى، وإنجى المقدم، وهيدى كرم، وسلوى محمد على، وفاطمة ناصر، وأحمد كمال، وهند عبد الحليم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول تأثير السوشيال ميديا فى حياتنا، وكيف أصبحت مؤثرة بشكل كبير فى حياة الأشخاص.

أما مسلسل “جراند أوتيل” فسيتم عرض النسخة الأصلية الإسبانية منه، ومن المقرر عرض تلك المسلسلات عرض أول حصري على شاشة dmc العامة، وبعد ذلك عرضها على شاشة dmc دراما.

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