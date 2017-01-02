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رسمياً| ننشر قرار «التموين» بأسعار السلع والزيادات الجديدة على «بطاقات التموين».. كيلو الزيت بـ10 جنيهات

  • مصر
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أصدرت وزير والتجارة الداخلية، قراراً رسمياً بشأن الأسعار الجديدة للسلع المطروحة على بطاقات التموين، والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من غد الأحد، الأول من يناير 2017، وتتضمن زيادات جديدة في السلع التموينية، المطروحة لمستحقي الدعم.


الأسعار الجديدة

    سعر كيلو السكر للتجزئة 6.870 جنيها وللمستهلك بـ 7 جنيهات.
    سعر عبوة زيت الطعام الخليط زنة 800 جرام بـ9.75 جنيها للتجزئة و10 جنيهات للمستهلك، بدلاً من 8.25 جنيه.
    سعر عبوة العدس المجروش زنه 500 جرام بـ 9.75 جنيهات للتجزئة و10 جنيهات للمستهلك بما يعادل سعر الكيلو 20 جنيها للمستهلك.
    سعر الفول عبوة 500 جرام بـ 3.40 جنيها للتجزئة و3.50 جنيها للمستهلك بما يعادل سعر الكيلو بـ 7 جنيهات للمستهلك.
    عبوة الصلصة زنة 320 جرام بسعر 3.15 جنيها للتجزئة و3.25 جنيهات للمستهلك.
    سعر عبوة الشاي زنة 40 جرام بـ2.70 جنيها للتجزئة و2.75 جنيها للمستهلك.
    سعر مسحوق الغسيل العادي زنة واحد كيلو جرام 8.40 جنيهات للتجزئة و8.50 جنيهات للمستهلك.
    سعر المسحوق الأتوماتيك زنة كيلو جرام بـ 11.25 جنيها للتجزئة و11.50 جنيه للمستهلك.

هذا وسيتم إبلاغ مديري المديريات وفروع شركتي الجملة التابعة للوزارة بالمحافظات، لبدء صرفها على البطاقات التموينية بالسعر الجديد مع مقررات يناير المقبل.

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