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تأجيل محاكمة متهم بالترويج لقلب نظام الحكم لـ 9 يناير

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تأجيل محاكمة متهم بالترويج لقلب نظام الحكم لـ 9 يناير تأجيل محاكمة متهم بالترويج لقلب نظام الحكم لـ 9 يناير

>كتب سليم على

 

قررت محكمة جنح الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر سعيد موسى،  تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنشاء صفحة تحت اسم حركة "قيادة الميدان" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدعو لقلب نظم الدولة، لجلسة 9 يناير للاطلاع.

 

ونسبت النيابة العامة للمتهم "ه س ع السنهوري" في القضية رقم 17497 لسنة 2016 جنح الدقي، أنه في يوم 26 نوفمبر الماضي روج عن طريق إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت اسم حركة قيادة الميدان لتغيير مبادئ الدستور الأساسية، وقلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية.

 

 


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