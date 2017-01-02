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الحكومة تقرر صرف مكافأة للعاملين بالجهة التالية تقديراً لمجهوداتهم في العمل

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الحكومة تقرر صرف مكافأة للعاملين بالجهة التالية تقديراً لمجهوداتهم في العمل الحكومة تقرر صرف مكافأة للعاملين بالجهة التالية تقديراً لمجهوداتهم في العمل

تحاول جاهدة لرفع مستوى المعيشة لكافة العاملين بها، وذلك من خلال منح حوافز ومكافأت لهم لتشجيعهم على العمل والاخلاص والتفاني في أداء هذا العمل ، ومن الجهات التي تقرر صرف مكافأة لها بمناسبة جهودهم وإخلاصهم في العمل هم العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاسكندرية.

حيث قرر اليوم اللواء رضا فرحات محافظ الاسكندرية صرف مكافأة قدرها 150 ألف جنيه تصرف من الموازنة الخاصة بالمحافظة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاسكندرية.

جاء إعلان محافظ الاسكندرية عن منح تلك المكافأة أثناء المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده مع وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة  حيث أشار إلى أن تلك المكافأة تعتبر  تقديراً من المحافظة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاسكندرية والذين واجهوا مياه الامطار بالشوارع وحالوا دون إغراق مياه الامطار للشوارع والمنازل كما حدث في العام الماضي.

وأكد محافظ الاسكندرية أن هذا المبلغ هو مبلغ ضئيل جداً في مقابل ما بذله العاملون بشركة مياه الشرب والصرف من جهود مضنية في العمل.

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