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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس غائم جزئيا على بعض المناطق خاصة بعد انقشاع الضباب خلال الفترة الصباحية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مساء  على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف.  

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 28/20 كم/ساعة على اليابسة وشمالية غربية /  30/15 كم/ ساعة فوق البحر، تصل الى 40 كم/ ساعة من المساء.  

حالة البحر..  متوسط الموج، يضطرب في المساء .. وارتفاع الموج من 1 - 3 أقدام قرب الساحل ومن 2 - 4 / 5 أقدام في العمق وأعلى مد الساعة 15:45 مساء وأدنى جزر 09:24 صباحا وعند الساعة 22:03 مساء.  
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> درجات الحرارة نسب الرطوبة.  
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> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.  
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> أبوظبي 24 16 95 40.  
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> دبي 24 16 95 45 .  
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> الشارقة 24 16 95 40.  
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> عجمان 25 15 90 35.  
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> أم القيوين 25 16 90 40 .  
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> رأس الخيمة 26 14 95 45 .  
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> الفجيرة 27 19 70 40.  
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> العين 28 14 95 25 .  
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> ليوا 27 13 95 20 .  
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> الرويس 25 16 95 50 .  
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> السلع 25 16 95 45.  
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> دلما 24 18 95 35 .  
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> طنب الصغرى 24 17 95 45 .  
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> طنب الكبرى 24 17 95 45 .  
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> أبوموسى 24 18 90 50.  
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