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الأموال العامة تجدد حبس 17 متهماً من أعضاء شبكة تجارة الأعضاء 15 يوماً

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الأموال العامة تجدد حبس 17 متهماً من أعضاء شبكة تجارة الأعضاء 15 يوماً الأموال العامة تجدد حبس 17 متهماً من أعضاء شبكة تجارة الأعضاء 15 يوماً

> كتب محمود نصر

 

قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد طه البرلسي المحامى العام الأول، تجديد حبس 17متهماً من أعضاء الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وواجهت النيابة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم، وطلب عرفات الطحاوي دفاع المتهم سعد الباشا، باخلاء سبيل موكله. 

 

كان النائب العام أصدر قراراً بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض ، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، على خلفية  اتهامهم بتكوين دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، وأيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار النيابة ومنعتهم من التصرف في أموالهم.

 


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مصر 365

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