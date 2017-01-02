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السجن 6 سنوات لـ 8 من جماعة الاخوان وبراءة 9 بالمنصورة

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السجن 6 سنوات لـ 8 من جماعة الاخوان وبراءة 9 بالمنصورة السجن 6 سنوات لـ 8 من جماعة الاخوان وبراءة 9 بالمنصورة

الإثنين، 02 يناير 2017 05:07 م

>الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنح مستانف المنصورة الدائرة الثالثة عشر إرهاب بالحكم بالسجن لمدة ستة سنوات لستة من أعضاء جماعة الإخوان بمركز السنبلاوين والمنصورة حضوريا ، وبراءة اثنين اخرين، وذلك فى تهم الإنضمام إلى جماعة محظورة والتظاهر وتمويل جماعات محظورة ومحاولة نشر الفوضى.

وقضت ببراءة اثنين آخرين بمركز تمي الامديد ، والحبس بالسجن لمدة ستة سنوات لمتهم بمركز طلخا وتأجيل قضية آخر لجلسة 15 يناير القادم ، كما قضت بالسجن 6 سنوات حضوريا على متهم بمركز ميت غمر ، وبراءة ثلاثة حضوريا بمركز المنصورة وتأجيل محاكمة آخر بمركز السنبلاوين لجلسة 15 يناير القادم ، وبراءة اثنين بمركز محلة دمنة حضوريا.

 

 


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