اليمن تضبط شاحنة تابعة للحوثيين محملة بصواريخ حرارية متجهة إلى صنعاء

عدن (أ ش أ)

أفاد قائد النقطة الأمنية التابعة للجيش الوطنى والمقاومة الشعبية اليمنية إبراهيم الحالمى بأن أفراد النقطة تمكنوا من ضبط شاحنة محملة بصورايخ حرارية مضادة للدروع تابعة للميليشيات الحوثية متجهة إلى العاصمة صنعاء.

وقال الحالمى - حسبما أوردت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية - "تمكن أفراد النقطة عند مدخل منطقة حبيل الريدة بمحافظة عدن من القبض على شاحنة محملة بأسلحة ومتجهة إلى صنعاء"..مشيرا إلى أن أوراق الشاحنة أظهرت أنها تحمل ألعابا نارية ؛ إلا أنه وعند التفتيش تبين وجود أسلحة وذخائر متنوعة بينها صواريخ حرارية مضادة للدروع.

وأشار إلى أن أفراد النقطة اكتشفوا الأسلحة بعد ظهور القلق على سائق الشاحنة ومرافقه ورفضهما تفتيش الشاحنة، مبررين أن لديهم تصريحا رسميا بالمرور.