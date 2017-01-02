أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اليمن تضبط شاحنة تابعة للحوثيين محملة بصواريخ حرارية متجهة إلى صنعاء

Google+ Print
اليمن تضبط شاحنة تابعة للحوثيين محملة بصواريخ حرارية متجهة إلى صنعاء اليمن تضبط شاحنة تابعة للحوثيين محملة بصواريخ حرارية متجهة إلى صنعاء

>عدن (أ ش أ)

أفاد قائد النقطة الأمنية التابعة للجيش الوطنى والمقاومة الشعبية اليمنية إبراهيم الحالمى بأن أفراد النقطة تمكنوا من ضبط شاحنة محملة بصورايخ حرارية مضادة للدروع تابعة للميليشيات الحوثية متجهة إلى العاصمة صنعاء.

وقال الحالمى - حسبما أوردت قناة ( العربية الحدث) - "تمكن أفراد النقطة عند مدخل منطقة حبيل الريدة بمحافظة عدن من القبض على شاحنة محملة بأسلحة ومتجهة إلى صنعاء"..مشيرا إلى أن أوراق الشاحنة أظهرت أنها تحمل ألعابا نارية ؛ إلا أنه وعند التفتيش تبين وجود أسلحة وذخائر متنوعة بينها صواريخ حرارية مضادة للدروع.

وأشار إلى أن أفراد النقطة اكتشفوا الأسلحة بعد ظهور القلق على سائق الشاحنة ومرافقه ورفضهما تفتيش الشاحنة، مبررين أن لديهم تصريحا رسميا بالمرور.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017