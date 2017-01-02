أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس أمين شرطة بالترحيلات لاتهامه بقتل رجل وابنته دهسا بالسيدة زينب

Google+ Print
حبس أمين شرطة بالترحيلات لاتهامه بقتل رجل وابنته دهسا بالسيدة زينب حبس أمين شرطة بالترحيلات لاتهامه بقتل رجل وابنته دهسا بالسيدة زينب

>كتب أحمد إسماعيل

قرر أحمد عادل وكيل نيابة السيدة زينب الجزئيه، برئاسة المستشار محمد سليم،رئيس النيابة، حبس م. س .ش أمين شرطة بقوة ترحيلات القاهرة لاتهامه بقتل رجل وابنته دهسا بالسيدة زينب.

واعترف المتهم في أقواله أمام النيابة أنه عقب نقله عدد من السجناء من سجن طره إلى محكمة جنوب القاهرة لعرضهم على المحكمة ، توجه إلى أحد الشوارع خلف المحكمة لركن السيارة، واتصل به قائد المأمورية للعودة إلى المحكمة لنقل السجناء وأثناء تشغيل السيارة حدث بها عطل فاستعان بعدد من الأشخاص لمساعدته على تحريك السيارة .

وأضاف المتهم قائلا أنه قام بوضع سيارة الترحيلات على منحدر لكى يتمكن من تشغيلها وفور نزول السيارة بأقصى سرعه لم يتمكن من إيقافها بالإضافة إلى عدم وجود فرامل وفوجئ بوجود سيدة وبنتين فحاول تفاديهم فصعد  أعلى الرصيف ليدهس المجنى عليه وابنته.

فأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم وأمرت بالتصريح بدفن المجنى عليه وابنته.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365