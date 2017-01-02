حبس أمين شرطة بالترحيلات لاتهامه بقتل رجل وابنته دهسا بالسيدة زينب

كتب أحمد إسماعيل

قرر أحمد عادل وكيل نيابة السيدة زينب الجزئيه، برئاسة المستشار محمد سليم،رئيس النيابة، حبس م. س .ش أمين شرطة بقوة ترحيلات القاهرة لاتهامه بقتل رجل وابنته دهسا بالسيدة زينب.

واعترف المتهم في أقواله أمام النيابة أنه عقب نقله عدد من السجناء من سجن طره إلى محكمة جنوب القاهرة لعرضهم على المحكمة ، توجه إلى أحد الشوارع خلف المحكمة لركن السيارة، واتصل به قائد المأمورية للعودة إلى المحكمة لنقل السجناء وأثناء تشغيل السيارة حدث بها عطل فاستعان بعدد من الأشخاص لمساعدته على تحريك السيارة .

وأضاف المتهم قائلا أنه قام بوضع سيارة الترحيلات على منحدر لكى يتمكن من تشغيلها وفور نزول السيارة بأقصى سرعه لم يتمكن من إيقافها بالإضافة إلى عدم وجود فرامل وفوجئ بوجود سيدة وبنتين فحاول تفاديهم فصعد أعلى الرصيف ليدهس المجنى عليه وابنته.

فأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم وأمرت بالتصريح بدفن المجنى عليه وابنته.