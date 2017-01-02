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تجديد حبس 6 أعضاء باللجنة الإعلامية للإخوان 15 يوماً

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تجديد حبس 6 أعضاء باللجنة الإعلامية للإخوان 15 يوماً تجديد حبس 6 أعضاء باللجنة الإعلامية للإخوان 15 يوماً

>كتب أحمد إسماعيل

 

جددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل المحامى العام، اليوم الإثنين، حبس 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية اللجنة الإعلامية الدولية لجماعة الإخوان الإرهابية" ،15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وتم التجديد لكل من: " يحيا عبد الكريم عبد الحكيم، ومحمد حظ محمد خليفة، ومقداد أحمد محمد عبد البديع، وعبد الرحمن أحمد أحمد جنيدى، ومحمود محمد فتحى الإبيارى، ومصطفى صالح على على".

 

ووفقًا للتحقيقات التى تباشرها النيابة العامة، فإن المتهمين يديرون شركات المتهمة بالتبعية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومواقع إلكترونية تبث مواد عدائية ضد النظام القائم فى البلاد، وهى شركات: "ميديا هاوس إيجيبت - موقع قصة - وايت ميديا - نقد ـ وشركة فكرة للدعاية والإعلان"، لضلوعها فى "أعمال عدائية تهدد الأمن القومى".

 

وتبين من التحقيقات، أن هذه المواقع تعمل فى مجال الإنتاج الإعلامى، و"تتخذها جماعة الإخوان الإرهابية ستارًا لعمل لجانها الإلكترونية فى تسويق ونشر الشائعات عن مؤسسات الدولة، ضمن مخططات التنظيم العدائية، التى تستهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة".

 

ووفقًا لتحريات الأمن الوطنى، فقد "لجأت جماعة الإخوان الإرهابية لتأسيس عدة شركات إعلامية تحمل مسميات وهمية، لاتخاذها ستارا لأعمالها غير المشروعة والعدائية، واستغلالها فى نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التى تستهدف الأمن القومى المصرى"؛ فيما أصدرت النيابة العامة المصرية، قرارًا بضبط وإحضار 65 صحفيًا من العاملين فى بعض المواقع الإلكترونية، وبعض الإعلاميين العاملين فى شركات الإنتاج الإعلامى، على خلفية اتهامهم فى القضية رقم 10383 لسنة 2016 المقطم.

 

 

 


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