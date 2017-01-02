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إخلاء سبيل متهمين اثنين بقضية "خلية المرج الإرهابية" بتدابير إحترازية

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إخلاء سبيل متهمين اثنين بقضية "خلية المرج الإرهابية" بتدابير إحترازية إخلاء سبيل متهمين اثنين بقضية "خلية المرج الإرهابية" بتدابير إحترازية

>كتبت ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، والمستشار إسلام الجوهرى رئيس النيابة، اليوم الاثنين،  باخلاء سبيل متهمين بالقضية المعروفة بخلية المرج الارهابية، وهما حمدي.م،55 عاما،موظف بشركة الكهرباء، والمتهم خالد.م، بتدابير إحترازية، وأمرت بتجديد حبس ثالث 15 يوما، عقب اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بمنطقة المرج على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابى.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت في وقت سابق القبض على خلية إرهابية جديدة بمنطقة "المرج" مكونة من 4 متهمين، بعد ورود تحريات الأمن الوطنى التى كشفت عن تورطهم فى التواصل مع الجماعات الإرهابية، على ذمة القضية رقم 11523 لعام 2016 إدارى المرج، وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس المتهمين وهم "خالد.ع" مندوب مبيعات 34 عاما، و"حمدى.م" 55 عاما موظف بشركة الكهرباء، والمتهم الرابع "خالد.م" 46 عاما.

 


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