نصائح علماء النفس للحفاظ على جمالك

ينصح علماء النفس دائماً بالحصول على القليل من الاسترخاء لبعض الوقت يومياً، لضمان الحفاظ على نضارة البشرة وتجديدها، فبداية تألق بشرتك تنبع من الداخل، ثم تظهر على بشرتك، لذا احرصي على تدليل نفسك وإعطائها بعض الوقت للاسترخاء دائما،ً كي تكوني راضية عن تألق بشرتك.

إليك سيدتي هذه الخطوات البسيطة للحصول على بشرة مشرقة:



1-قومي بملء حوض الاستحمام الخاص بك بالماء الدافئ مع إضافة قطرات من زيت اللافندر، واسترخي فيه لبعض الوقت مع التخلص من كافة الأفكار السيئة التي تعكر صفوك، وفكري بأشياء جميلة تزيد من بهجتك، مع سماع بعض الموسيقى الهادئة التي تشعرك بالاسترخاء.

2-قومي بوضع أحد الأقنعة المغذية على بشرتك أثناء جلوسك في الماء الدافئ؛ لأن مسام البشرة تكون مفتوحة عند تعرضها للسخونة، وهذا أفضل وقت لاستقبال الأقنعة المغذية، ومن أفضل الأقنعة قناع الأفوكادو الذي سيزيد من تألق بشرتك، كل ما عليك فعله هو مزج ثمرة من الأفوكادو مع ملعقة من العسل وقطرات من زيت اللافندر، وضعي المزيج على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة أثناء استرخائك في حوض الاستحمام.

3-لا تنسي العناية بشعرك أيضاً في هذا الوقت، وذلك بوضع أحد الزيوت الطبيعية، مثل: زيت الزيتون، زيت جوز الهند، على فروة رأسك وشعرك لتغذيته من الداخل، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

4-بعد الحصول على قسط من الراحة والاسترخاء، قومي بفرك جسمك بخليط من السكر والعسل وزيت الزيتون بالمنشفة الخاصة بك، ثم اشطفي جسمك كالمعتاد.

5-بعد الانتهاء من الاستحمام، قومي بإضافة قطرات من زيت اللافندر إلى كمية من الماء، ووزعيها على جسمك لتستمتعي برائحته العطرة الجذابة، كما أن اللافندر يساعد على الاسترخاء أيضاً.