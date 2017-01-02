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5 إطلالات تبين تشابه أمل علم الدين وكيت ميدلتون في أزيائهما

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الإثنين 02-01-2017 16:40

تتألق كل من دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middletonوالمحامية اللبنانية وزوجة الممثل الأميركي جورج كلوني، أمل علم الدين، بإطلالات مميزة وجذابة تلفت أنظار الجميع، فتختار كلتاهما تصاميم كلاسيكية أنيقة وجذابة، ما منحهما أسلوباً خاصاً في انتقاء الأزياء.
ومن خلال جولة على أزياء كل منهما لاحظنا بأن التشابه في انتقاء الملابس كان واضحاً، فظهرت كل من كيت وأمل بإطلالات كانت متشابهة إلى حد ما، حيث ارتدت كيت في إحدى إطلالاتها سروال أسود ضيق مع قميص قطني أبيض وسترة رسمية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أمل التي ارتدت سروال أبيض ضيق مع قميص قطني أسود وسترة رسمية، كما ارتدت كيت فستان أبيض ضيق مزين بتطريز أزرق، أما أمل فارتدت فستان أبيض عريض مزين بتطريز أحمر، وتتفق السيدتان على اختيار المعطف الطويل لإطلالتهما فتألقت كل منهما بمعطف طويل اختارته كيت باللون الرمادي أما أمل فاختارته باللون الأزرق والأبيض، وقد نجحت أمل باختيار فستان أبيض قصير بتصميم بسيط، كذلك الأمر بالنسبة للدوقة كيت التي رأيناها في فستان قصير بسيط أيضاً، بالإضافة إلى التنورة الضيقة والكنزة التي تختارها كل من كيت وأمل لإطلالتهما، فاختارت كيت أن ترتديها باللون الزيتي أما أمل فاعتمدت اللون الأحمر لهذه الإطلالة.
تزين كل من أمل وكيت إطلالتهما باكسسوارت بسيطة وناعمة بعيداً عن التكلف، مثل الأقراط الناعمة وحقائب اليد الكلاتش بالإضافة إلى العقود البسيطة.
هل تجدين تشابه في أسلوب أمل علم الدين وكيت ميدلتون في انتقاء الأزياء؟ شاركيا رأيك.

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سيدتي