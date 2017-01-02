مجوهرات من الزمرد لأناقتك الراقية

المجوهرات صديقة السيدات الدائمة والأساسية، فهي تسعى إلى جعهلن أيقونة للأناقة في مختلف الأوقات، وتضفي على إطلالاتهن فخامة ورُقيّاً ليلفتن أنظار كلّ من حولهن؛ ولذلك تركّز السيدات على اختيار المجوهرات المناسبة لإطلالاتهن، سواء في الأيام العادية أم في المناسبات الرسمية.

ومن خلال جولتنا على مجموعات دور المجوهرات العالمية، لاحظنا أنّ حجر الزمرد كان حاضراً بشكل كبير في قطعها، بسبب ما يضفيه من جمال وحيوية على المجوهرات، بلونه الأخضر الداكن والقويّ الذي يُعطي القطع حياة و فخامة في آنٍ واحد؛ ولذلك اعتمدت "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels في جميع قطعها الزمرد حجراً أساسياً في ترصيعها مثل الخواتم والعقود والأساور وغيرها، كما رأينا خاتماً من مجموعة "هاي جولوري" High Jewelery من بولغاري Bulgari مزيّناً بحجر الزمرد، كذلك كان الأمر بالنسبة لخاتم " ايبيه ديتي" Epi D’ete من مجموعة "ليه بليه دو شانيل" Les Blés de CHANEL من شانيل Chanel المرصّع بحبة زمرد كبيرة، ورصّعت دار شوبارد Chopard أقراطاً من مجموعة "بريسيوز شوبارد" Precious Chopard بأحجار الزمرد الصغيرة الحجم، واعتمدت ديور Dior الزمرد في ترصيع بعض قطعها مثل سوار وعقد " صالون دو ديان" Salon De Diane من مجموعة " ديور آ فرساي" Dior à Versailles، وغيرها من كبرى دور المجوهرات التي اعتمدت الزمرد في ترصيع وتزيين قطعها.

هل تعجبك المجوهرات المزينة بحجر الزمرد؟ شاركينا رأيك.