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"تعليم الأقصر" تكرم طلاب مدرسة "على عبد العزيز العديسي" الثانوية

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"تعليم الأقصر" تكرم طلاب مدرسة "على عبد العزيز العديسي" الثانوية "تعليم الأقصر" تكرم طلاب مدرسة "على عبد العزيز العديسي" الثانوية

>الأقصر – أحمد مرعى

كرمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الإثنين، طلاب وطالبات مدرسة على عبد العزيز العديسى الثانوية المشتركة لفوزهم فى مسابقة أوائل الطلبة على مستوى محافظة الأقصر للمرحلة الثانوية، وهى المسابقة التى نظمتها وزارة التربية والتعليم خلال الشهر الماضى للعام الدراسى 2016/2017.

وشهد حفل التكريم الذى عقد بمقر المدرسة بمدينة الطود، حضور كل من وكيل وزارة التربية والتعليم طه بخيت، ورئيس مدينة الطود العميد ايمن مدني، ومدير ادارة الطود التعليمية عبد الجواد محمد، ورئيس مجلس أمناء مدرسة على عبد العزيز العديسي، وعدد من اعضاء نقابة المعلمين وأهالى وأسر الطلاب.

وقال موسى عبد الله المتحدث الاعلامى لمديرية التربية والتعليم، إنه تم توزيع شهادات تقدير وكأس التفوق للطلاب والطالبات المتفوقين، مؤكداً حرص المديرية على تقديم الدعم الكامل للطلاب المتميزين فى شتى المجالات، مشيرا الى ضرورة  دعم المتفوقين والموهوبين لأنهم دعامة لبناء أمة متقدمة بأكملها، مضيفاً أنه يتم مواصلة الدعم للأنشطة التعليمية بالمحافظة مثنيا على جهود المحافظ ووكيل الوزارة، من أجل رفع مستوى العملية التعليمية بالمحافظة.


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