إنارة طريق ترعة السلام المؤدى إلى مدينة الروضة بدمياط بطول 1500 مترا

دمياط - عبده عبد البارى

كلف إسماعيل عبد الحميد طه محمد عجم رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة بضرورة وضع حل فورى لإنارة طريق ترعة السلام المؤدى لمدينة الروضة .

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن الوحدة المحلية للمدينة قامت بزراعة أعمدة على طريق ترعة السلام ابتداء من تقاطعه مع طريق دمياط فارسكور وحتى مدخل قرية أولاد حمام بطول 1500متر استعداد لإنارة الطريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتى هذا الاجراء استجابة لشكاوى المواطنين من عدم وجود أعمدة انارة عامة على طريق ترعة السلام منذ إنشائه وحتي الان مما كان يؤدى لوجود حوادث متكررة.