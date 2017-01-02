«الأوقاف» تعلن إجراء مسابقة لذوي الإحتياجات الخاصة في حفظ القرآن

أعلنت وزارة الأوقاف، إجراء مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة في حفظ القرآن الكريم مع معاني المفردات القرآنية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن تنظيم تلك المسابقة يأتي إيمانًا من الوزارة بالحق الكامل في الرعاية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، وتشجيعهم على إبراز مواهبهم وملكاتهم خاصة في حفظ كتاب الله تعالى وفهم معانيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط في المتقدم للمسابقة ألا يزيد سنه عن 21 عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز في مسابقات الوزارة مع تسجيل البيانات بالنموذج المعد على الموقع الإلكتروني للوزارة متضمنًا اسم المتسابق وعنوانه.