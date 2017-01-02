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استعدادات سرية تمهيداً لزيارة الملك سلمان إلى مصر

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استعدادات سرية تمهيداً لزيارة الملك سلمان إلى مصر استعدادات سرية تمهيداً لزيارة الملك سلمان إلى مصر

كشفت ” صحيفة العربى الجديد ” عن مفاجاة كبيرة حصلت عليها من مصادر دبلوماسية خاصة لها ، حيث أعلنت الصحيفة عن وجود استعدادات سرية تجرى على قدم وساق تحضيرا لزيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى فى أواخر الشهر الجارى أو فى بداية شهر فبراير القادم .


الرئيس يقترح زيارة الملك سلمان إلى مصر

و تحدثت الصحيفة عن سبب حل الأزمة وهو بدء المصرية فى نقل تبعية “تيران وصنافير” الى المملكة العربية قريبا بعد إحالة القرار الى البرلمان لاعتماده، و أبرزت الصحيفة أن الزيارة قامت باقتراح من الرئيس السيسي شخصيا بعد قرب حل الأزمة التى استمرت لعدة أشهر.


مفاجأت بعد تفعيل الاتفاقية

و أعلنت الصحيفة عن ترحيب شديد من الجانب السعودي بهذه الزيارة حتى تعود العلاقات إلى طبيعيتها ويتقارب البلدين فى وجهات النظر حول الملفات الدولية والعربية مرة أخرى، وكانت المفاجأة فى اعلان الصحيفة عن وجود عدد من المساعدات السعودية الموجهة لمصر حال تفعيل الاتفاقية .

وتضمنت تلك المساعدات استمرار امداد مصر بالبترول بعد توقفه من شركة “أرامكو” و ضخ استثمارات فى مختلف النواحى الاقتصادية فى مصر .

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