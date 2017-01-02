أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محكمة النقض تقبل طعن المتهمين في قضية تهريب الذهب الكبرى

Google+ Print
محكمة النقض تقبل طعن المتهمين في قضية تهريب الذهب الكبرى محكمة النقض تقبل طعن المتهمين في قضية تهريب الذهب الكبرى

أرشيفية

قضت محكمة النقض، بجلسة اليوم الاثنين، بقبول الطعن بالنقض المقدم من أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض عن المتهمين بقضية الذهب الكبري بمطار الأقصر الدولي، وإلغاء الحكم الصادر بجلسة 15 يناير 2015 بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم ومصادرة المضبوطات.

واستهل أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض،  مرافعته بالمطالبه بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون واخلاله بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وتطبيق القانون الأصلح للمتهم.

وكانت محكمة جنايات الأقصر، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد وغرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه والمصادرة بعد اتهامهم بالمشاركة في تهريب كميات كبيرة من الذهب الي داخل البلاد عبر مطار الأقصر في عام 2010.

يذكر أن، حكم النقض اليوم يعتبر الثاني وكان قد سبق الحكم علي المتهمين في عام 2012 بالسجن المشدد عشر سنوات، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وتحديد جلسة 6 مارس المقبل للنظر الموضوع أمام محكمة النقض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا