محكمة النقض تقبل طعن المتهمين في قضية تهريب الذهب الكبرى

قضت محكمة النقض، بجلسة اليوم الاثنين، بقبول الطعن بالنقض المقدم من أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض عن المتهمين بقضية الذهب الكبري بمطار الأقصر الدولي، وإلغاء الحكم الصادر بجلسة 15 يناير 2015 بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم ومصادرة المضبوطات.

واستهل أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، مرافعته بالمطالبه بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون واخلاله بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وتطبيق القانون الأصلح للمتهم.

وكانت محكمة جنايات الأقصر، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد وغرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه والمصادرة بعد اتهامهم بالمشاركة في تهريب كميات كبيرة من الذهب الي داخل البلاد عبر مطار الأقصر في عام 2010.

يذكر أن، حكم النقض اليوم يعتبر الثاني وكان قد سبق الحكم علي المتهمين في عام 2012 بالسجن المشدد عشر سنوات، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وتحديد جلسة 6 مارس المقبل للنظر الموضوع أمام محكمة النقض.